В Симферополе на ул. Пушкина убрали вторую часть забора

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-27T16:11:57+03:00

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Реконструкции центра Симферополя подходит к концу. Рабочие убрали вторую часть огромного забора, мешавшего проходу по ул. Пушкина.

Подрядчик завершил укладку тротуарной плитки возле кафе, теперь плитку укладывают во дворах и в самом конце улицы. После того, как эти работы завершатся, будут установлены лавочки, антивандальные камеры, появятся зеленые клумбы.

После окончания строительных работ обещают высадить новые деревья, в том числе сливу Писсарди.

Напомним, ограждение на улице Пушкина установили в начале мая, когда начался второй этап реконструкции центральной части города. Все работы должны быть завершены до ноября, но власти предполагают, что реконструкция закончится раньше этого срока.

Рабочие убрали вторую часть забора.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

СПРАВКА «КП»

Первый этап реконструкции начался осенью 2016 года, а завершился в конце марта 2017-го скандалом. Реконструкция улиц Пушкина и Карла Маркса стоила больше 180 миллионов рублей. На подрядчика было заведено уголовное дело и выставлен штраф в размере 905 тысяч рублей за невыполненные в срок работы. Кроме того, эксперты негодовали из-за того, что в крымской столице укладывали бракованную плитку, которую нужно было вернуть на завод.

Плитку сейчас укладывают в конце улицы Пушкина.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА