В Крыму появится карточка для оплаты поездки в троллейбусе

СЕГОДНЯ 16:44 2018-09-27T16:52:15+03:00

За путешествие на троллейбусе можно будет рассчитаться спецкарточкой. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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«Крымтроллейбус» с 1 октября вводит в пользование пластиковые карты для оплаты проезда.

- Электронный проездной билет представляет право безлимитного проезда с первого по последней день месяца, - сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Специальной пластиковой картой можно оплатить проезда на всех городских маршрутах в Симферополе, Алуште и Ялте, а также на пригородном маршруте №21 (Железнодорожный вокзал г. Симферополь – Перевальное).

Купить карту можно в троллейбусных кассах на железнодорожном вокзале г. Симферополь, на конечной станции в Алуште и Ялте, а также киосках «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» и во всех почтовых отделениях.

Нужно напомнить, что крымские троллейбусы с начала 2018 года перевезли свыше 30 миллионов пассажиров. Каждый день услугами общественного электротранспорта пользуются порядка 121 000 человек.