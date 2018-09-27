2018-09-27T16:52:15+03:00
Общество

В Крыму появится карточка для оплаты поездки в троллейбусе

Новшество «заработает» с 1 октября
Галина КОВАЛЕНКО
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За путешествие на троллейбусе можно будет рассчитаться спецкарточкой.За путешествие на троллейбусе можно будет рассчитаться спецкарточкой.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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«Крымтроллейбус» с 1 октября вводит в пользование пластиковые карты для оплаты проезда.

- Электронный проездной билет представляет право безлимитного проезда с первого по последней день месяца, - сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Специальной пластиковой картой можно оплатить проезда на всех городских маршрутах в Симферополе, Алуште и Ялте, а также на пригородном маршруте №21 (Железнодорожный вокзал г. Симферополь – Перевальное).

Купить карту можно в троллейбусных кассах на железнодорожном вокзале г. Симферополь, на конечной станции в Алуште и Ялте, а также киосках «КРЫМСОЮЗПЕЧАТЬ» и во всех почтовых отделениях.

Нужно напомнить, что крымские троллейбусы с начала 2018 года перевезли свыше 30 миллионов пассажиров. Каждый день услугами общественного электротранспорта пользуются порядка 121 000 человек.

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