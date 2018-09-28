Погода в Крыму на 28 сентября: ночью заморозки, днем тепло до +20

СЕГОДНЯ 05:54 2018-09-28T05:54:18+03:00

На полуострове нет жары

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 сентября на Крымском полуострове некая природная противоречивость: в степных и предгорных районах ночью заморозки до.-2°. Днем же воздух прогревается до +20°.

Бабье лето просто немножко где-то задержалось и слегка опаздывает.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 17…19°.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха днем 18…20º.