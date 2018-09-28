2018-09-28T05:54:18+03:00
Общество

Погода в Крыму на 28 сентября: ночью заморозки, днем тепло до +20

На полуострове нет жары
Галина КОВАЛЕНКО
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Вода в Черном море +19°…22°Вода в Черном море +19°…22°Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 28 сентября на Крымском полуострове некая природная противоречивость: в степных и предгорных районах ночью заморозки до.-2°. Днем же воздух прогревается до +20°.

Бабье лето просто немножко где-то задержалось и слегка опаздывает.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с., - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 17…19°.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха днем 18…20º.

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