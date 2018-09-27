2018-09-27T18:58:17+03:00
Политика

На Украине передают в суд дело капитана «Норда»

Крымчанина обвиняют в незалежной сразу по двум уголовным статьям
Анастасия ЖУКОВА
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Совсем скоро украинский суд начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении Владимира Горбенко, капитана крымского судна «Норд», задержанного в марте этого года украинскими пограничниками в Азовском море.

- И сам Владимир Горбенко, и его адвокат уже ознакомились с материалами дела. Первого октября его передадут в соответствующие инстанции для определения подсудности (обычно эти функции осуществляет прокуратура, - ред.), - сообщила «Комсомольской правде – Крым» уполномоченный по правам человека в республике Людмила Лубина. – Следователь сказал, что это, скорее всего, будет один из киевских судов.

Напомним, Владимира Горбенко на Украине обвиняют сразу по двум статьям – «нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны» (332-1 УК Украины) и «незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом» (ст.249 УК Украины).

В качестве меры пресечения крымчанину избрали арест, но выпустили под залог в размере 35,24 тысяч гривен залога (85 тысяч рублей).

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