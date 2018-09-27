Часть Симферополя 28 сентября будет обесточена

СЕГОДНЯ 17:51 2018-09-27T18:59:52+03:00

Света не будет на 11 улицах. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Симферополе на некоторых улицах в пятницу, 28 сентября, будет отключено электроснабжение из-за плановых ремонтных работ.

По данным ГУП РК «Крымэнерго», в 8.00 свет отключат на 11 улицах в связи с плановыми ремонтными работами.

Так, Ивана Купала (№ 18-36 четная нумерация и 37-49 нечетная), Папоротниковая (№ 52-64 четная и 69-79 нечетная нумерация), Арендная (№ 1-12, 14-18 четная нумерация), Земляничная (№ 1-16), Кирпичная (№ 1-10), Посевная (№ 2-10 четная нумерация), Сосновая (№ 1-17 нечетная нумерация), Лунная (№ 1, 1а, 9в, 11, 17), Зеленая (№ 1-6 четная нумерация), пр-д Земляничный (№ 3), Третья (№ 10).

Ремонтные работы планируют завершить до 17.00 того же дня.