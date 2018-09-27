В Крыму возбудили уголовное дело из-за «шпионской» ручки
В Джанкое на местного жителя завели уголовное дело за незаконный оборот специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации.
- Подозреваемый за денежное вознаграждение осуществил незаконный сбыт специального технического средства – портативного цифрового видеорегистратора, - сообщаете пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым.
Это устройство было вмонтировано в корпус шариковой авторучки, которая на первый взгляд мало чем отличалась от обычной.
Жителя Джанкоя теперь следователи подозревают в незаконной продаже специальных технических средств, предназначенных для негласного получения визуальной и акустической информации .
По ст.138.1 Уголовного Кодекса РФ крымчанину по максимуму грозит ограничение свободы до четырех лет.