2018-09-27T18:56:45+03:00
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело из-за «шпионской» ручки

Житель Джанкоя стал подозреваемым из-за миниатюрного устройства для аудио и видеозаписи
Галина КОВАЛЕНКО
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В Джанкое на местного жителя завели уголовное дело за незаконный оборот специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации.

- Подозреваемый за денежное вознаграждение осуществил незаконный сбыт специального технического средства – портативного цифрового видеорегистратора, - сообщаете пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым.

Это устройство было вмонтировано в корпус шариковой авторучки, которая на первый взгляд мало чем отличалась от обычной.

Жителя Джанкоя теперь следователи подозревают в незаконной продаже специальных технических средств, предназначенных для негласного получения визуальной и акустической информации .

По ст.138.1 Уголовного Кодекса РФ крымчанину по максимуму грозит ограничение свободы до четырех лет.

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