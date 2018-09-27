В Крыму возбудили уголовное дело из-за «шпионской» ручки

СЕГОДНЯ 18:56 2018-09-27T18:56:45+03:00

Житель Джанкоя стал подозреваемым из-за миниатюрного устройства для аудио и видеозаписи

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В Джанкое на местного жителя завели уголовное дело за незаконный оборот специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации.

- Подозреваемый за денежное вознаграждение осуществил незаконный сбыт специального технического средства – портативного цифрового видеорегистратора, - сообщаете пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым.

Это устройство было вмонтировано в корпус шариковой авторучки, которая на первый взгляд мало чем отличалась от обычной.

Жителя Джанкоя теперь следователи подозревают в незаконной продаже специальных технических средств, предназначенных для негласного получения визуальной и акустической информации .

По ст.138.1 Уголовного Кодекса РФ крымчанину по максимуму грозит ограничение свободы до четырех лет.