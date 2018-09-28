Пенсионерка из Украины попыталась подкупить крымского пограничника сережками

СЕГОДНЯ 09:32 2018-09-28T09:32:09+03:00

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Гражданка Украины пыталась подкупить сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым ювелирными украшениями.

Инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска "Армянск". 60-летняя жительница Николаева хотела попасть на полуостров, но обнаружилось, что ее национальный паспорт недействителен.

- Отсутствие обязательных печатей, скрепляющих фотографию с бланком, естественным образом лишало паспорт юридической силы, - рассказали в пресс-службе погрануправления.

Чтобы все-таки проехать в Крым пенсионерка предложила пограничнику комплект золотых сережек.

Еще одна гражданка Украины хотела подкупить пограничника все в том же Армянске. Но эта дама хотела в другую сторону - выехать из Крыма. Вот только ей это сделать запрещено по решению суда, ведь женщина не погасила 3-миллионную задолженность.

В обоих случаях военнослужащие отказались от взяток и предупредили женщин, что подобные предложения - уголовно наказуемое деяние. Дамы не захотели становиться "уголовницами" и покинули пункт пропуска.