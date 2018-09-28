В Крыму и Севастополе пройдет пробная перепись населения

СЕГОДНЯ 10:29 2018-09-28T10:31:26+03:00

Принять участие в ней можно с 1 по 31 октября

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Жителей полуострова приглашают принять участие в пробной переписи населения. Проводят ее в качестве репетиции в преддверии Всероссийской переписи, которая запланирована на 2020 год.

- Пробная перепись будет проходить с 1 по 31 октября 2018 года в два тапа. Первый будет всероссийским, второй – локальным, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Принять участие в переписи можно онлайн. Для этого нужно с 1 по 10 октября оставить данные о себе и своей семье на портале государственных услуг. Для этого вам необходимо зарегистрироваться и подтвердить учетную запись. Сделать это можно в банке с помощью консультанта.

Напомним, первая перепись населения Крыму и Севастополе проходила с 14 по 25 октября 2014 года.