Пыталась похитить игрушки: В Севастополе поймали воровку, находящуюся в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 12:14 2018-09-28T12:14:32+03:00

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В Севастополе поймали воровку, которая находится в федеральном розыске. Дама попалась вневедомственной охране Росгвардии во время патрулирования.

Росгвардейцы получили вызов из охраняемого гипермаркета. Сотрудники магазина заметили, как женщина вынесла неоплаченные товары, и нажали "тревожную кнопку".

Оказалось, что женщина пыталась похитить игрушки и товары бытовой химии на немаленькую сумму - аж 9 тысяч рублей. Когда правоохранители начали просматривать материалы с камер наблюдения, то обнаружили, что барышня регулярно наведывалась в магазин, только платить за "покупки" не любила, так что прятала понравившиеся вещи в рюкзак к своему маленькому ребенку. Так она делала уже более 10 раз.

Дальше - больше. Женщину задержали, и оказалось, что она уже находится в федеральном розыске за кражу (ст. 158 УК РФ) в Белгородской области. Тогда ей избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения, но подозреваемая нарушила условия и сбежала в Крым.

Любительницу "бесплатных" покупок передали в МВД, полиция проводит проверку.