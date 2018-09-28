В Симферополе в 2019 году очистят русла всех рек

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-28T12:45:50+03:00

Очистка одного только Салгира обойдется в 100 миллионов рублей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Деньги на проведение этих работ уже нашли

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В Симферополе в 2019 году решили привести в порядок русла всех рек: Салгир, Малый Салгир и Славянка.

- Река Салгир является главной артерией Крыма. Систематическая расчистка реки за последние 25 лет не проводилась из-за отсутствия денег. Сейчас средства на это найдены, - сообщил вице-премьер РК Юрий Гоцанюк.

Проектные и изыскательские работы уже выполнены. Их заказывала администрация Симферополя.

Напомним, очистка Салгира в Симферополе обойдется в 100 миллионов рублей.

После очистки рек в городе начнется реконструкция набережной. Власти планируют заменить сломанные ограждения, положить новую плитку, пересадить деревья, провести капельное орошение, установить новые лавочки и мусорные урны. И даже наполнить реку водой и пустить по ней экскурсионные лодочки.

В прошлом году стоимость реконструкции предварительно оценили до 1,5 миллиарда рублей.