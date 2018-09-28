Евпатория решила отказаться от курортного сбора

СЕГОДНЯ 13:24 2018-09-28T13:32:56+03:00

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В Евпатории горсовет проголосовал за отказ от введения курортного сбора.

- Пока курортная отрасль Евпатории не готова к введению курортного сбора, так как многие выбирают зарубежный отдых, из-за привлекательного соотношения цены и качества, - сообщает информационно-аналитический отдел Евпаторийского городского совета.

Мало того, введение сбора жители России восприняли весьма негативно. Курортный сбор, даже символический, будет вынуждать большинство населения задуматься - ехать туда, где курортный сбор минимальный, или туда, где его нет. А значит, велика опасность нанести урон развитию внутреннего туризма.

- Учитывая специфику нашего города, около 80 процентов туристов - категории граждан, освобожденных от уплаты курортного сбора. В итоге этот сбор будут уплачивать 1/5 туристов, а сумма сборов не превысит расходов на администрирование, - отмечают в Евпатории.