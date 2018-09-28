В Крыму отработали массированный авиационный удар по кораблям "врага"
Боевые самолеты ЮВО отработали массированный авиационный ракетно-бомбовый удар по кораблям условного противника в ходе учений в Крыму.
В тренировке принимали участие около 50 самолетов оперативно-тактической и морской авиации.
- Управление действиями боевыми самолетами было организовано непосредственно из командного пункта, развернутого на ракетном катере «Набережные Челны», - рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. - Разведку морских целей обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов, запущенных с палубы боевых кораблей Черноморского флота.
По словам Астафьева, авианаводчики оперативно передали координаты выявленных "вражеских объектов" истребителям и бомбардировщикам.
В качестве морской цели на учениях использовали специальные щиты-мишени, имитирующие боевые корабли. С неба на них сбросили около 60 ракет - как управляемых, так и неуправляемых, а также более 40 бомб.
Как сообщалось, на полуострвое в настоящее время проходят масштабные учения, в которых принимают участие более тысячи военнослужащих.
Крым: Авиационный ракетно-бомбовый по кораблям «противника».В вылетах задействованы порядка 50 боевых самолетов Южного военного округа Летчики ЮВО отработали массированный ракетно-бомбовый авиаудар по кораблям условного противника. Видео: пресс-служба Южного военного округа.! другой источник