2018-09-28T14:55:33+03:00
Политика

В Крыму отработали массированный авиационный удар по кораблям "врага"

Масштабные учения на полуострове продолжаются [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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В учениях задействованы боевые корабли и самолеты. Фото: кадр с видео.В учениях задействованы боевые корабли и самолеты. Фото: кадр с видео.
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Боевые самолеты ЮВО отработали массированный авиационный ракетно-бомбовый удар по кораблям условного противника в ходе учений в Крыму.

В тренировке принимали участие около 50 самолетов оперативно-тактической и морской авиации.

- Управление действиями боевыми самолетами было организовано непосредственно из командного пункта, развернутого на ракетном катере «Набережные Челны», - рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. - Разведку морских целей обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов, запущенных с палубы боевых кораблей Черноморского флота.

По словам Астафьева, авианаводчики оперативно передали координаты выявленных "вражеских объектов" истребителям и бомбардировщикам.

В качестве морской цели на учениях использовали специальные щиты-мишени, имитирующие боевые корабли. С неба на них сбросили около 60 ракет - как управляемых, так и неуправляемых, а также более 40 бомб.

Как сообщалось, на полуострвое в настоящее время проходят масштабные учения, в которых принимают участие более тысячи военнослужащих.

Крым: Авиационный ракетно-бомбовый по кораблям «противника».В вылетах задействованы порядка 50 боевых самолетов Южного военного округа Летчики ЮВО отработали массированный ракетно-бомбовый авиаудар по кораблям условного противника. Видео: пресс-служба Южного военного округа.! другой источник

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