В Севастополе ремонт Троллейбусного спуска обошелся в 12 миллионов

СЕГОДНЯ 15:56 2018-09-28T15:59:42+03:00

Всего на ремонт дорог в городе в этом году потратят больше 350 миллионов

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В Севастополе завершили ремонт автомобильной дороги по улице Троллейбусный спуск. Рабочие отремонтировали участок протяженностью 867 метров, и потратили на это 12 миллионов рублей.

- На участке проведены работы по фрезерованию более 6 тысяч кв. м изношенного покрытия, подгрунтовые работы, выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетона. Общая стоимость работ составила более 12 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе правительства Севастополя.

Строительные бригады работали круглосуточно. Периодически вводилось частичное ограничение движения транспорта по 1 полосе.

Что еще отремонтиуют

В городе запланирован ремонт 60 автодорог общей протяженностью более 41 километр и 4 площадок для остановки и стоянок автомобилей площадью 20 тысяч кв. м. На все это из бюджета выделили более 350 миллиона рублей. На данный момент отремонтиовано 24 километра дорог.

Напомним, в Симферополе с 2 октября проспект Кирова закроют для проезда для легковых машин. В центре города начинается капитальный ремонт дорог, проезд будет разрешен только автобусам и троллейбусам.