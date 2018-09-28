2018-09-28T15:59:42+03:00
Общество

В Севастополе ремонт Троллейбусного спуска обошелся в 12 миллионов

Всего на ремонт дорог в городе в этом году потратят больше 350 миллионов
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Севастополе завершили ремонт автомобильной дороги по улице Троллейбусный спуск. Рабочие отремонтировали участок протяженностью 867 метров, и потратили на это 12 миллионов рублей.

- На участке проведены работы по фрезерованию более 6 тысяч кв. м изношенного покрытия, подгрунтовые работы, выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетона. Общая стоимость работ составила более 12 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе правительства Севастополя.

Строительные бригады работали круглосуточно. Периодически вводилось частичное ограничение движения транспорта по 1 полосе.

Что еще отремонтиуют

В городе запланирован ремонт 60 автодорог общей протяженностью более 41 километр и 4 площадок для остановки и стоянок автомобилей площадью 20 тысяч кв. м. На все это из бюджета выделили более 350 миллиона рублей. На данный момент отремонтиовано 24 километра дорог.

Напомним, в Симферополе с 2 октября проспект Кирова закроют для проезда для легковых машин. В центре города начинается капитальный ремонт дорог, проезд будет разрешен только автобусам и троллейбусам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Возле Феодосии затонул 25-метровый буксир
11 уголовных дел: Крымчанка незаконно прописывала у себя поляков, украинцев и таджиков
В Севастополе на месяц закроют для проезда ул. Боцманскую
Под Симферополем вытащили из оврага машину
В Симферополе отметят караимский праздник Оракъ Тойу
В Крыму отработали массированный авиационный удар по кораблям "врага"
Евпатория решила отказаться от курортного сбора
В «Крымэнерго» выявили коррупционные схемы и уволили начальство Ялтинского РЭС
В Симферополе в 2019 году очистят русла всех рек
Пыталась похитить игрушки: В Севастополе поймали воровку, находящуюся в федеральном розыске
В Крыму могут вовремя не освоить более миллиарда рублей по ФЦП
В Крыму расследуют недоработки при реконструкции Митридатской лестницы
В Крыму и Севастополе пройдет пробная перепись населения
Пенсионерка из Украины попыталась подкупить крымского пограничника сережками
Погода в Крыму на 28 сентября: ночью заморозки, днем тепло до +20
В Ялте на «Поляне сказок» устроят благотворительную «Сказочную осень»
В Крыму возбудили уголовное дело из-за «шпионской» ручки
Часть Симферополя 28 сентября будет обесточена
На Украине передают в суд дело капитана «Норда»
В Крыму появится карточка для оплаты поездки в троллейбусе
В Симферополе на ул. Пушкина убрали вторую часть забора
В аэропорту "Симферополь" запретили работать пяти таксистам-нелегалам
Жителей Крыма, укравших 12 арбузов, могут посадить на 5 лет