В Симферополе отметят караимский праздник Оракъ Тойу

СЕГОДНЯ 16:32 2018-09-28T16:37:09+03:00

В программе - кулинарные конкурсы и мастер-классы

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В Симферополе 29 сентября отметят традиционный осенний праздник крымских караимов - Оракъ Тойу (праздник урожая).

Мероприятие пройдет во дворе кенаса - молитвенного дома караимов, который сейчас реставрируют в рамках ФЦП. В празднике примут участие караимские общины Симферополя, Евпатории, Бахчисарая, Феодосии и Ялты.

В программе - экскурсия по кенаса, сбор и освящение фруктов, конкурс и дегустация блюд караимской кухни. Кроме того, старейшины общества научат детишек готовить караимские пирожки. Для маленьких гостей праздника организуют конкурсы и развлечения.

- Крымские караимы стараются ежегодно отмечать Праздник урожая для консолидации народа, сохранения исторической памяти и передачи знаний от старейшин молодому поколению, - отметили в караимской общине.

Начало мероприятия - в 10:00.