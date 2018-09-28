2018-09-28T16:47:12+03:00
Происшествия

Под Симферополем вытащили из оврага машину

ЧП случилось в районе туристической стоянки «Джалман»
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В час ночи дежурному «КРЫМ-СПАС» сообщили, что возле турстоянки «Джалман» автомобиль «ВАЗ 2121» съехал в овраг и там забуксовал.

Сотрудники ведомства поспешили выручить из беды незадачливый экипаж "Нивы"

- Спасатели обнаружили автомобилистов и учитывая ночное время суток и низкую температуру воздуха решили эвакуировать двух мужчин и отвезли их на служебном автомобиле в Симферополь, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Всего же сотрудники чрезвычайного ведомства с начала года 115 раз выезжали для оказания помощи автомобилистам. Спасено - 153 человека.

На Крымском полуострове отдыхающие постоянно попадают в истории. Не так давно, спасателям пришлось снимать с горы двух девушек. Туристки заблудились в труднопроходимом месте на Таракташской тропе. Все обошлось - медицинская помощь девушкам не потребовалась.

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