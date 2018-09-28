В Севастополе на месяц закроют для проезда ул. Боцманскую
Ограничения введут с 1 октября по 1 ноября
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В Севастополе с 1 октября начнется ремонт дороги на ул. Боцманская. Движение машин в дневное время будет запрещено. Водителей просят заранее продумать пути объезда.
- Временное ограничение дорожного движения будет введено с 1 октября до 1 ноября, ежедневно с 10.00 – 18.00, - предупредили в пресс-службе правительства Севастополя. - Приносим извинения за доставленные неудобства.
В вечернее и ночное время машины могут ездить по этой улице в обычном режиме.
Напомним, в Севастополе 1 октября презентуют новую схему движения троллейбусов.
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