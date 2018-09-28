11 уголовных дел: Крымчанка незаконно прописывала у себя поляков, украинцев и таджиков

СЕГОДНЯ 17:15 2018-09-28T17:15:38+03:00

Только в 2018 году она "приютила" в квартире порядка 20 человек

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В Севастополе 53-летняя местная жительница решила подзаработать на легализации иностранцев в России. Она регистрировала их в своей квартире за денежное вознаграждение.

Как уточнили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, стоимость прописки составляла от 5 до 10 тысяч рублей.

- Только на протяжении 2018 года она фиктивно зарегистрировала в своей квартире порядка 20 человек, в том числе граждан Польши, Украины и Таджикистана, - рассказали в ведомстве.

В отношении женщины возбудили и расследовали ни много ни мало - 11 уголовных дел! В совершении всех преступлений суд признал крымчанку виновной и оштрафовал ее на 280 тысяч рублей.

Жительница Севастополя не согласилась и подала апелляцию, но жалобу оставили без удовлетворения, приговор вступил в силу, и придется отдать государству незаконную "прибавку к жалованью" с процентами.