Житель Крыма убил человека, расчленил и выбросил в море

СЕГОДНЯ 18:22 2018-09-28T18:22:33+03:00

Обвиняемого в убийстве заключили под стражу. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Житель Кировского района из-за ревности зарезал человека ножом, а затем расчленил на куски и выбросил в воду.

- Мужчина, руководствуясь мотивом ревности действуя умышленно, с целью причинения смерти нанес потерпевшему один удар клинком ножа в жизненно важную часть тела – грудь, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым. - Потерпевший скончался на месте происшествия.

Затем обвиняемый решил замести следы преступления.

- Он расчленил труп потерпевшего на несколько фрагментов, которые упаковал в полимерные пакеты и вывез на прибрежную территорию акватории Черного моря, - объяснили в ведомстве.

На злоумышленника завели уголовное дело за умышленное причинение смерти. Жителю Кировского района грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

На сегодняшний день обвиняемого заключили под стражу. Идет следствие.