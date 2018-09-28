Житель Крыма убил человека, расчленил и выбросил в море
Житель Кировского района из-за ревности зарезал человека ножом, а затем расчленил на куски и выбросил в воду.
- Мужчина, руководствуясь мотивом ревности действуя умышленно, с целью причинения смерти нанес потерпевшему один удар клинком ножа в жизненно важную часть тела – грудь, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым. - Потерпевший скончался на месте происшествия.
Затем обвиняемый решил замести следы преступления.
- Он расчленил труп потерпевшего на несколько фрагментов, которые упаковал в полимерные пакеты и вывез на прибрежную территорию акватории Черного моря, - объяснили в ведомстве.
На злоумышленника завели уголовное дело за умышленное причинение смерти. Жителю Кировского района грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
На сегодняшний день обвиняемого заключили под стражу. Идет следствие.