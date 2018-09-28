В Бахчисарае дети бесплатно смогут посетить парк миниатюр

СЕГОДНЯ 18:34 2018-09-28T18:34:37+03:00

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В Бахчисарае 29 сентября для всех деток, проживающих в этом городе, сделали бесплатный вход в парк миниатюр.

- Не покупая входной билет наш объект могут посетить дети в возрасте от 3 до 16 лет. Дети в возрасте до 13 лет могут посещать наш парк только в сопровождения взрослых, посещение должно быть организовано под наблюдением ответственных родителей или педагогов, - уточнил директор парка Виктор Жиленко.

Акция приурочена к празднованию Дня города.

Напомним, в Ялте 30 сентября устроят благотворительную «Сказочную осень». Детские развлекательные мероприятия начнутся на территории музея «Поляна сказок» в 12.00.