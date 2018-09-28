2018-09-28T18:34:37+03:00
Общество

В Бахчисарае дети бесплатно смогут посетить парк миниатюр

Свободный вход сделали в честь празднования Дня города
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Бахчисарае 29 сентября для всех деток, проживающих в этом городе, сделали бесплатный вход в парк миниатюр.

- Не покупая входной билет наш объект могут посетить дети в возрасте от 3 до 16 лет. Дети в возрасте до 13 лет могут посещать наш парк только в сопровождения взрослых, посещение должно быть организовано под наблюдением ответственных родителей или педагогов, - уточнил директор парка Виктор Жиленко.

Акция приурочена к празднованию Дня города.

Напомним, в Ялте 30 сентября устроят благотворительную «Сказочную осень». Детские развлекательные мероприятия начнутся на территории музея «Поляна сказок» в 12.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительнице Симферополя прокуратура помогла устроить ребенка в детсад
Житель Крыма убил человека, расчленил и выбросил в море
Возле Феодосии затонул 25-метровый буксир
11 уголовных дел: Крымчанка незаконно прописывала у себя поляков, украинцев и таджиков
В Севастополе на месяц закроют для проезда ул. Боцманскую
Под Симферополем вытащили из оврага машину
В Симферополе отметят караимский праздник Оракъ Тойу
В Севастополе ремонт Троллейбусного спуска обошелся в 12 миллионов
В Крыму отработали массированный авиационный удар по кораблям "врага"
Евпатория решила отказаться от курортного сбора
В «Крымэнерго» выявили коррупционные схемы и уволили начальство Ялтинского РЭС
В Симферополе в 2019 году очистят русла всех рек
Пыталась похитить игрушки: В Севастополе поймали воровку, находящуюся в федеральном розыске
В Крыму могут вовремя не освоить более миллиарда рублей по ФЦП
В Крыму расследуют недоработки при реконструкции Митридатской лестницы
В Крыму и Севастополе пройдет пробная перепись населения
Пенсионерка из Украины попыталась подкупить крымского пограничника сережками
Погода в Крыму на 28 сентября: ночью заморозки, днем тепло до +20
В Ялте на «Поляне сказок» устроят благотворительную «Сказочную осень»
В Крыму возбудили уголовное дело из-за «шпионской» ручки
Часть Симферополя 28 сентября будет обесточена
На Украине передают в суд дело капитана «Норда»
В Крыму появится карточка для оплаты поездки в троллейбусе
В Симферополе на ул. Пушкина убрали вторую часть забора
В аэропорту "Симферополь" запретили работать пяти таксистам-нелегалам
Жителей Крыма, укравших 12 арбузов, могут посадить на 5 лет