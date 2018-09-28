Жительнице Симферополя прокуратура помогла устроить ребенка в детсад

СЕГОДНЯ 19:09 2018-09-28T19:15:26+03:00

Власти обязали позаботиться о том, чтобы дошколенок смог посещать детсад. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Прокуратура Железнодорожного района город Симферополя проверила обращени горожанки о защите права ее малолетнего ребенка на дошкольное образование.

- Администрация МБДОУ № 106 «Лазурный» аннулировала направление, ранее выданное сыну заявительницы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым. - При этом ни о факте выдачи путевки, ни об аннулировании направления мать дошкольника надлежащим образом уведомлена не была.

Поскольку мальчика незаконно лишили права на получение дошкольного образования, прокуратура направила в суд иск об обязании администрации города предоставить место в дошкольном образовательном учреждении.

Центральный районный суд города Симферополя поддержал прокуратуру и обязал чиновников мэрии предоставить юному крымчанину возможность для получения дошкольного образования.