Жительнице Симферополя прокуратура помогла устроить ребенка в детсад
Прокуратура Железнодорожного района город Симферополя проверила обращени горожанки о защите права ее малолетнего ребенка на дошкольное образование.
- Администрация МБДОУ № 106 «Лазурный» аннулировала направление, ранее выданное сыну заявительницы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым. - При этом ни о факте выдачи путевки, ни об аннулировании направления мать дошкольника надлежащим образом уведомлена не была.
Поскольку мальчика незаконно лишили права на получение дошкольного образования, прокуратура направила в суд иск об обязании администрации города предоставить место в дошкольном образовательном учреждении.
Центральный районный суд города Симферополя поддержал прокуратуру и обязал чиновников мэрии предоставить юному крымчанину возможность для получения дошкольного образования.