Крыса "отключила" часть Ялты от электроэнергии
Авария случилась на подстанции 110 кВ «Артек»
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Часть Ялты 28 сентября осталась без света из-за того, что крыса попала в электрооборудование сетей, сообщили в "Крымэнерго".
На официальном сайте сообщили, что причиной отключения является «Попадание крысы в ячейку 10 кВ номер 24».
Энергетики отметили, что авария случилась на подстанции 110 кВ «Артек». У ялтинцев не было света около полутора часов.
Напомним, в конце прошлого года два села в Крыму остались обесточенными из-за того, что на одну из подстанций попала куница.