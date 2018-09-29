Крыса "отключила" часть Ялты от электроэнергии

СЕГОДНЯ 12:06 2018-09-29T12:06:19+03:00

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Часть Ялты 28 сентября осталась без света из-за того, что крыса попала в электрооборудование сетей, сообщили в "Крымэнерго".

На официальном сайте сообщили, что причиной отключения является «Попадание крысы в ячейку 10 кВ номер 24».

Энергетики отметили, что авария случилась на подстанции 110 кВ «Артек». У ялтинцев не было света около полутора часов.

Напомним, в конце прошлого года два села в Крыму остались обесточенными из-за того, что на одну из подстанций попала куница.