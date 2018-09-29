Депутаты РФ пригласили коллег из Европарламента на ознакомительную поездку по Крыму
Депутатов из Европарламента пригласили провести ознакомительную поездку по Крыму.
В пресс-релизе постпредства РФ при ЕС сообщается также об итогах встречи делегации российских законодателей с группой представителей Европарламента.
- При обсуждении проблематики внутриукраинского кризиса акцент был сделан на необходимости полного и поэтапного выполнения Минских соглашений, - указано в сообщении.
Также сообщается, что стороны рассмотрели перспективы российского и европейского межпарламентского диалога и поделились мнениями относительно международной повестки дня.
Напомним, 30 сентября в Крым с ознакомительным визитом должна приехать делегация из Норвегии.