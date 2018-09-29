В Симферополе мотоциклист врезался в дерево: погибли двое

СЕГОДНЯ 10:04 2018-09-29T10:04:05+03:00

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В Симферополе мотоцикл врезался в дерево. Погибли водитель и пассажир. По словам очевидцев, ДТП произошло на переулке Элеваторный.

Автолюбители отмечают, что авария случилась в ночь на 29 сентября возле Симферопольской исправительной колонии №102.

По их информации, мотоциклисты были без шлемов. Водитель мото наехал на бордюр, а затем врезался в дерево. Участники ДТП погибли на месте.

- Два пацана лежали в плотную к друг дружке. Они были без шлема, может, уже сняли с них! Но, думаю, вряд ли они были в них. Рядом машины побитой не увидел, скорее всего, врезались в дерево сами, - написал Игорь Дроздов.