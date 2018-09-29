2018-09-29T11:30:15+03:00
Общество

На трассе Симферополь-Феодосия столкнулись два грузовика

Пострадал водитель фуры Mercedes-Benz
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по КрымуФото: пресс-служба МЧС по Крыму
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На дороге Симферополь-Феодосия в районе Белогорска произошло ДТП - столкнулись два грузовика, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

- На 64 километре автодороги Симферополь – Феодосия произошло столкновение двух грузовых автомобилей МАN и Mercedes-Benz, – уточнили в чрезвычайном ведостве.

Спасатели с помощью лебедки достали водителя грузовика Mercedes-Benz, который получил многочисленные травмы.

Пострадавшего передали медикам.

Министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов сообщил, что с начала года спасатели привлекались к ликвидации последствий ДТП 110 раз. Спасено 154 человека.

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