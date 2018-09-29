В Симферополе автобус провалился в кювет

СЕГОДНЯ 14:28 2018-09-29T14:28:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе 28 сентября маршрутное такси провалилось в кювет на улице Севастопольская, где идет ремонт дорог. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, в ДТП никто не пострадал. В результате аварии образовалась большая пробка.

Напомним, с августа начался ремонт улицы Севастопольская. Часть дороги огорожена, из-за чего образовались большие пробки. Сергей Аксенов поручил подрядчику в ускоренном режиме, чтобы завершить ремотные работы в положенный срок - до 20 декабря текущего года.