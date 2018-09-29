2018-09-29T14:28:17+03:00
Происшествия

В Симферополе автобус провалился в кювет

Происшествие случилось на улице Севастопольская
Надежда ДАЦЮК
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Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"
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В Симферополе 28 сентября маршрутное такси провалилось в кювет на улице Севастопольская, где идет ремонт дорог. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, в ДТП никто не пострадал. В результате аварии образовалась большая пробка.

Напомним, с августа начался ремонт улицы Севастопольская. Часть дороги огорожена, из-за чего образовались большие пробки. Сергей Аксенов поручил подрядчику в ускоренном режиме, чтобы завершить ремотные работы в положенный срок - до 20 декабря текущего года.

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