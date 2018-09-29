2018-09-29T16:36:27+03:00
Общество

Родственники погибших в ДТП при столкновении "десятки" и автобуса в Крыму ищут очевидцев аварии

По информации МВД, ВАЗ выехал на встречную полосу
Надежда ДАЦЮК
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В соцсетях разместили запись о поиске очевидцев ДТП, произошедшего 24 сентября на 62-м километре трассы Красноперекопск-Симферополь. "Десятка" столкнулась с рейсовым автобусом, все пассажиры машины и водитель получили травмы, несовместимые с жизнью. Легковая, по информации МВД по Крыму, на большой скорости выехала на встречную полосу.

- Это наши любимые братья, муж, отцы, дяди и друзья, семьи остались без своих любимых. Все, что говорят - пьяные либо тормозного пути у ВАЗа нет и т. д. Это не так. Трасса была сухая, открытая, движение транспорта на этой трассе пустое, и все так непонятно получилось! Просим вас всех, кто был в момент аварии или проезжал мимо, либо видел сам момент удара, откликнуться, - написали родственники в соцсетях.

Кроме того, разместившие запись попросили видео с регистратора.

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