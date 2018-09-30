Феодосиец сорвал с шеи таксиста цепочку с крестиком
Он уже имеет судимость
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31-летний феодсиец поконфликтовал с водителем такси, а после сорвал у него прямо с шеи позолоченную цепочку с золотым крестиком. После этого вор сбежал.
Как сообщили в пресс-службе МВД, таксист обратился с заявлением о краже в правоохранительные органы три дня спустя.
- Оперативники в ходе проведенных мероприятий установили и задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний местный житель, судимый в 2017 году и находящийся на испытательном сроке, — уточнили в ведомстве.
Против вора возбудили уголовное дело за грабеж (ч.1 ст.161). Максимальная санкция статьи предусматривает четыре года тюрьмы. Сецйчас рецидивист под арестом.