На Украине поблагодарили Россию за восстановление военных объектов
Заместитель директора департамента главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия модернизирует советские военные объекты, заброшенные на протяжении украинского периода полуострова. Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала ATR.
По его словам, Россия добилась хорошей защиты Крыма за счет того, что на полуостров перебросили современные ракетные комплексы и была модернизирована морская составляющая. За последние 4 года в Крыму усилена противовоздушная оборона, флот и авиация.
С мнением Вадима Скабицкого согласился капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. Он отметил, что Россия проделала большую работу по модернизации военной инфраструктуры Крыма, поскольку многие объекты при Украине были разграблены.