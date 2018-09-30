На Украине поблагодарили Россию за восстановление военных объектов

СЕГОДНЯ 11:57 2018-09-30T11:57:21+03:00

В Минобороны признали, что в украинские времена военные объекты были разграблены

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Заместитель директора департамента главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия модернизирует советские военные объекты, заброшенные на протяжении украинского периода полуострова. Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала ATR.

По его словам, Россия добилась хорошей защиты Крыма за счет того, что на полуостров перебросили современные ракетные комплексы и была модернизирована морская составляющая. За последние 4 года в Крыму усилена противовоздушная оборона, флот и авиация.

С мнением Вадима Скабицкого согласился капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. Он отметил, что Россия проделала большую работу по модернизации военной инфраструктуры Крыма, поскольку многие объекты при Украине были разграблены.