В Симферополе обокрали водителя троллейбуса
Вор украл деньги и мобильный телефон
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В Симферополе водитель троллейбуса обратился с заявлением в правоохранительные органы. У него украдены денежные средства и телефон, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Арестован 33-летний местный житель, который был ранее судим за кражу в сфере незаконного оборота наркотиков.
По словам подозреваемого, он украл телефон и деньги, когда водитель ушел в диспетчерскую, оставив троллейбус на конечной остановке общественного транспорта.
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.