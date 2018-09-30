В Симферополе обокрали водителя троллейбуса

СЕГОДНЯ 16:38 2018-09-30T16:38:23+03:00

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В Симферополе водитель троллейбуса обратился с заявлением в правоохранительные органы. У него украдены денежные средства и телефон, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Арестован 33-летний местный житель, который был ранее судим за кражу в сфере незаконного оборота наркотиков.

По словам подозреваемого, он украл телефон и деньги, когда водитель ушел в диспетчерскую, оставив троллейбус на конечной остановке общественного транспорта.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.