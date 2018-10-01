В Крыму 1 октября дождь и до +24 градусов

СЕГОДНЯ 07:26 2018-10-01T07:26:47+03:00

Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду

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В Крыму 1 октября ожидается дождливая, но теплая погода. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12, местами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +24 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе будет облачно, днем кратковременный дождь. Воздух прогреется до +21 градуса.

В Севастополе синоптики прогнозируют дождь во второй половине дня. Скорость ветра днем местами достигнет 15 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +22 градусов.

На ЮБК 1 октября будет тепло, до +24 градусов, местами днем пройдет кратковременный дождь. Днем возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

В Керчи днем также обещают кратковременный дождь и грозу. Днем до +21 градуса.