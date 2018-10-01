На трассе «Симферополь-Евпатория» в ДТП попали две легковушки и автобус

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-01T10:16:36+03:00

Рейсовый «Богдан» от удара вылетел на обочину

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Рейсовый «Богдан» от удара вылетел на обочину

Тройная авария произошла на магистрали «Симферополь-Евпатория». Участниками ДТП стали с участием автобуса «Богдан» и две иномарки

- Удар был нехилый: автобус даже слетел на обочину, - делятся наблюдениями очевидцы в сети. – Авария, конечно же спровоцировала пробку, потому что одна из машин перегородила полосу движения. По дороге в радиусе нескольких метров разлетелись стекла и бампера. У одного легкового автомобиля серьезно пострадала передняя часть.

Не так давно авария с участиеv автобуса произошла на 62-м километре трассы "Красноперекопск-Симферополь".

При столкновении автобуса «SETRA» и «ВАЗ-2110» погибли пять человек.

По предварительным данным пресс-службы МВД по Крыму, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения.