На трассе «Симферополь-Евпатория» в ДТП попали две легковушки и автобус
Рейсовый «Богдан» от удара вылетел на обочину
Тройная авария произошла на магистрали «Симферополь-Евпатория». Участниками ДТП стали с участием автобуса «Богдан» и две иномарки
- Удар был нехилый: автобус даже слетел на обочину, - делятся наблюдениями очевидцы в сети. – Авария, конечно же спровоцировала пробку, потому что одна из машин перегородила полосу движения. По дороге в радиусе нескольких метров разлетелись стекла и бампера. У одного легкового автомобиля серьезно пострадала передняя часть.
Не так давно авария с участиеv автобуса произошла на 62-м километре трассы "Красноперекопск-Симферополь".
При столкновении автобуса «SETRA» и «ВАЗ-2110» погибли пять человек.
По предварительным данным пресс-службы МВД по Крыму, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения.