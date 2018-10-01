В Севастополе уберут рынок на улице Корчагина

СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-01T12:20:23+03:00

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В Севастополе уберут рынок на улице Павла Корчагина. Такое решение принял Гагаринский районный суд Севастополя.

Сейчас возле дома №30 расположены торговые боксы под общей кровлей, отдельный вагончик администрации рынка и металлический контейнер для хранения товара. Согласно решению суда, все это нужно снести и привести земельный участок в "первозданный вид".

Как отметили в пресс-службе Гагаринкого районного суда, ранее Правительство Севастополя выдало разрешение на работу ярмарки "Северная" на данном участке земли, однако вместо временных палаток и лотков на улице Павла Корчагина построили полноценный рынок с "капитальными торговыми помещениями", а значит - нарушили земельное законодательство.

Когда именно начнется снос, пока не ясно: решение Гагаринского райсуда в силу еще не вступило, его можно обжаловать в Севастопольском городском суде.