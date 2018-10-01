Аксенов пообещал решить проблему с детсадами Симферополя в течение двух лет

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-01T13:54:51+03:00

До конца года появится около 1000 мест для дошкольников

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Всех ребятишек крымской столицы обеспечат местами в детских садах в течение двух лет. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе открытия детского сада "Березка" в Симферополе.

По его словам, в городе достаточно земельных участков для возведения новых дошкольных учреждений,

- В Симферополе есть свободные земли, принадлежащие предприятиям, подведомственным республиканским органам власти, - сказал Аксенов. - Программу по обеспечению симферопольцев дошкольными местами решим полностью в течение ближайших двух лет.

В свою очередь глава администрации крымской столицы Игорь Лукашев добавил, что уже до конца года в Симферополе появится около 1000 мест в детсадах. Планируется ввести в эксплуатацию пять модульных детсадов.