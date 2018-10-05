В Крым по "единому" билету приехало почти 245 тысяч туристов

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-05T11:47:14+03:00

В этом сезоне спрос на такой вид перевозок вырос на 20 процентов

Изменить размер текста: A A

Услугой "единый" билет при поездке в Крым воспользовалось почти 245 тысяч туристов. Более двухсот тысяч пассажиров отправились в путешествие за пределы полуострова, сообщили в пресс-службе "Единой транспортной дирекции".

Из общего количество людей, воспользовавшихся "единым" билетом с 30 апреля по 30 сентября, 387 тысячи выбрали мультимодальную перевозку с участием поезда и автобуса.

Кроме того, больше 68 тысяч человек выбрали перевозки из аэропорта "Симферополь" до популярных городов полуострова по проекту Fly&Bus.

Что касается программы "тайный пассажир", то в ней приняли участие 105 путешественников. По рассмотрению их отчётов, были выявлены проблемные вопросы и определены пути для их решения.