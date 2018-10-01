В 2018 году спрос на "единый билет" в Крым вырос на 20%

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-01T13:22:14+03:00

В Крым приехали почти 245 тысяч туристов

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В 2018 году услугой "единый билет" воспользовались более 445 тысяч человек: почти 245 тысяч туристов приехали в Крым и более 200 тысяч отправились в путешествие за пределы полуострова.

"Единый билет" продается с 30 апреля по 30 сентября. Как уточнили в пресс-службе "Единой транспортной дирекции" (ЕТД), 387 тысяч пассажиров из общего количества выбрали мультимодальную перевозку с участием поезда и автобуса.

Больше 68 тысяч человек предпочли отправиться из аэропорта "Симферополь" до популярных городов полуострова с помощью сервиса Fly&Bus.

- Поездками по «единому» билету в 2018 году воспользовалось на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года, - сообщили в ЕТД.

Кроме того, 105 путешественников приняли участие в программе "тайный пассажир". Они писали отчеты о поездках, на основании которых "были выявлены проблемные вопросы и определены пути для их решения".