2018-10-01T17:07:22+03:00
Общество

В Алуште к 2021 году построят спортивный центр с открытым бассейном и гостиницей

Семиэтажное здание появится на улице Перекопской
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В октябре определится подрядчик, который будет заниматься строительством тренировочного центра "Крымский". Планируется, что готовый объект сдадут к весне 2021 года.

На возведение центра направят более двух миллиардов рублей из федерального бюджета, сообщается на официальном сайте Госзакупок.

Проект постройки представляет собой семиэтажное здание на улице Перекопской. По проекту, там будет спортивный и научно-методический блоки, открытый бассейн, гостиница, медико-восстановительный центр и крытая парковка.

Также на объекте возведут трибуну на 200 зрителей.

- Спортивный блок будет включать зал подготовительных занятий по прыжкам в воду, хореографический, тренажерный и универсальный залы и помещение для бокса с рингом, - указано в документации.

Сообщается, что оплата строительства тренировочного центра будет производиться частями.

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