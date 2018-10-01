2018-10-01T16:58:44+03:00
Общество

Крым в ближайшие несколько часов накроет дождями и грозами

Непогода продлится до конца вторника
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В Республике Крым во второй половине дня 1 и 2 октября ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер до 22 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым со ссылкой на Крымский гидрометцентр.

В ведомстве пояснили, что во время грозы нужно по возможности не выходить из дома.

Если дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и держитесь подальше от линий электропередач и больших деревьев.

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