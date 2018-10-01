Черноморский район отказался от курортного сбора
В Черноморском районе власти отказались от эксперимента по введению курортного сбора в следующем году. Такое решение приняли депутаты района в ходе сессии горсовета.
Заведующая сектором по вопросам курортов и туризма Черноморского района Наталья Гештеб объяснила такое решение тем, что сейчас к проекту введения курортного сбора больше вопросов, чем ответов.
- Мы решили сначала посмотреть, как такой эксперимент пройдет в крупных городах полуострова. После этого уже будет делать какие-то выводы и принимать решение, - пояснила Гештеб.
Напомним, что не так давно Евпатория приняла решение отказаться от курортного сбора. Местные власти посчитали, что его введение негативно повлияет на внутренний туризм.