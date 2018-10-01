2018-10-01T17:47:46+03:00
Общество

Черноморский район отказался от курортного сбора

Местные власти хотят посмотреть на опыт крупных городов полуострова
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В Черноморском районе власти отказались от эксперимента по введению курортного сбора в следующем году. Такое решение приняли депутаты района в ходе сессии горсовета.

Заведующая сектором по вопросам курортов и туризма Черноморского района Наталья Гештеб объяснила такое решение тем, что сейчас к проекту введения курортного сбора больше вопросов, чем ответов.

- Мы решили сначала посмотреть, как такой эксперимент пройдет в крупных городах полуострова. После этого уже будет делать какие-то выводы и принимать решение, - пояснила Гештеб.

Напомним, что не так давно Евпатория приняла решение отказаться от курортного сбора. Местные власти посчитали, что его введение негативно повлияет на внутренний туризм.

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