Крымские автостанции переходят на зимний режим работы с 1 октября

СЕГОДНЯ 17:54 2018-10-01T17:54:02+03:00

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С 1 октября в связи с окончанием курортного сезона двадцать крымских автостанций переходят на зимний режим работы. А четыре сезонных прекращают свою работу до мая следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтотранс".

Из 64 объектов более 20 переходят на сокращенный график работы. Так, ялтинский автовокзал и автостанция "Курортная" в Симферополе теперь будут работать с 05-00 до 22-00 часов. В летний период они работали круглосуточно.

Сезонные автостанции "Солнечногорское", "Малореченское", "Судак-Берег" и "Новый Свет" закрываются до следующего курортного сезона.