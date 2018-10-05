Поток туристов из Украины в Крым в этом году увеличился на 17 процентов

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-05T11:49:53+03:00

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В Крыму с начала 2018 года отдохнуло около одного миллиона туристов из Украины. Это на 17 процентов больше, чем за весь прошлый год. Об этом на своей официальной странице в "Фейсбук" сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего полуостров в этом сезоне посетили шесть миллионов туристов. Это почти на тридцать процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года.

- Ростуризм отметил, что сезон – 2018 на полуострове "исключительно успешный". Крымские курортные города лидируют в сегменте детского отдыха и оздоровления, - дополнил Аксенов.

Городами-лидерами по загрузке средств размещения в осенний период остаются Саки, Феодосия, Большая Алушта и Большая Ялта.