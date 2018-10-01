2018-10-01T19:05:13+03:00
Общество

Для очистки русел рек Симферополя понадобится 146 миллионов рублей

В Крыму рассчитывают на субсидии из федерального бюджета
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В следующем году планируется провести очистку русел рек Салгир, Малый Салгир и Славянка. На это понадобится более 146 миллионов рублей. Об этом сообщил в ходе совещания заместитель председателя Совета министров Юрий Гоцанюк.

В Крыму рассчитывают на то, что из федерального бюджета будут выделены субсидии на софинансирование для проведения этих работ.

- На данный момент в Крыму подготовлены предложения в национальный проект "Экология" по выполнению мероприятия по расчистке русел рек общей протяженностью 54 километра. В том числе на территории Симферополя протяженностью 22 километра, - дополнил Гоцанюк.

На сегодняшний день уже выполнены проектные и изыскательные работы по этому объекту. Исполнителем выступила ООО "АСГАРД".

Уже получено положительное заключение государственной строительной экспертизы.

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