Автомобилисты Симферополя встали в серьезных пробках

СЕГОДНЯ 09:46 2018-10-02T09:46:15+03:00

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Симферополь встал в пробках. В городе начались масштабные ремонты сразу на нескольких центральных улицах, так что и без того загруженные дороги крымской столицы в час пик просто замирают.

Так, затруднено движение по улицам Севастопольская, Балаклавская, Дмитрия Ульянова и Русская. Также в пробках стоят автомобилисты на Данилова, Гражданской и Жуковского. Не лучше обстоят дела на Желябова, Карла Маркса, Воровского и Киевской. Также остановились водители на проспекте Победы в районе Куйбышевского кольца.

На улицы Куйбышева и Толстого тоже лучше утром не ехать: добираться будете долго. Аналогичная ситуация на Садовой и Троллейбусной.