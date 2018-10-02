Автомобилисты Симферополя встали в серьезных пробках
Симферополь встал в пробках. В городе начались масштабные ремонты сразу на нескольких центральных улицах, так что и без того загруженные дороги крымской столицы в час пик просто замирают.
Так, затруднено движение по улицам Севастопольская, Балаклавская, Дмитрия Ульянова и Русская. Также в пробках стоят автомобилисты на Данилова, Гражданской и Жуковского. Не лучше обстоят дела на Желябова, Карла Маркса, Воровского и Киевской. Также остановились водители на проспекте Победы в районе Куйбышевского кольца.
На улицы Куйбышева и Толстого тоже лучше утром не ехать: добираться будете долго. Аналогичная ситуация на Садовой и Троллейбусной.