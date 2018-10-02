В Севастополе к отопительному сезону готовы 98,6% городских объектов

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-02T10:37:19+03:00

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В Севастополе к началу осенне-зимнего периода подготовили 322 резервных источника электроснабжения, общая мощность их составляет 40 ватт. Из них 300 стационарных и 22 передвижных. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя со ссылкой на вице-премьера Владимира Базарова.

На сегодняшний день из общего количества городских объектов ЖКХ к отопительному сезону готовы 98,6%.

Устранить неполадки или аварийные ситуации в осенне-зимний период помогут 19 дополнительных бригад из 35 человек и 7 единиц техники.

Также, по словам замглавы министерства энергетики РФ Андрей Черезова, сейчас ведутся работы на получение разрешений проведения пусконаладочных работ второго энергетического блока Севастопольской ПГУ-ТЭС.