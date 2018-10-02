Во вторник часть Симферополя останется без воды

СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-02T10:35:02+03:00

Это связано с ремонтными работами на одной из городских улиц

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Во вторник, 2 октября, часть Симферополя останется без воды. Это ограничение связано с ремонтом сетей холодного водоснабжения на улице Полюсной, 35.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, подача воды будет ограничена с 11:00 до 15:00 на следующих улицах: Арабатская №55-87, №60-98; Полюсная, Панфиловцев, Сергея Лазо, Хабаровская, от Волочаевской до №60 и до №77, Кечкеметская №94-130.

В симферопольском филиале "Воды Крыма" просят прощения за предоставленные неудоства.