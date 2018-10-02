В Крыму за прошлые сутки произошло две аварии: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 11:59 2018-10-02T11:59:23+03:00

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В понедельник, 1 октября, в поселке Рыбачье на улице Беденко произошла авария с участием двух легковушек марки "УАЗ" и "Нyundai". На место происшествия выехали сотрудники пожарной части.

По сообщению пресс-службы МЧС Республики Крым, один из водителей получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали в Алуштинскую городскую больницу.

После этого спасатели, чтобы не допустить возгорания топлива, "обеспечили меры противопожарной безопасности".

В этот же день на трассе Симферополь-Феодосия, между поселком Зуя и селом Крымская Роза произошла еще одна авария с участием автомобилей "ВАЗ-2106" и "Nissan Almera".

В результате ДТП пострадал 57-летний водитель "ВАЗа" и 53-летний пассажир, который находился в машине.

Они были госпитализированы в Белогорскую центральную районную больницу.