"Впечатлены изменениями": в Крым прибыли представители украинской диаспоры

СЕГОДНЯ 13:06 2018-10-02T13:06:15+03:00

Гостей впечатлил мост через Керченский пролив и развитие полуострова

Изменить размер текста: A A

В Республику Крым прибыли представители украинской диаспоры из Италии, Германии, Польши, Болгарии, Молдовы, Грузии, Литвы. Они собрались для участия в круглом столе "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом". Об этом рассказала председатель региональной общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина.

Свой визит гости начали с возложения цветов к памятнику писателю Тарасу Шевченко. После этого они побывали на экскурсии в Музее украинской вышивки имени Веры Роик.

Анастасия Гридчина подчеркнула, что иностранные делегаты впечатлены изменениями, которые произошли в Крыму и темпами развития инфраструктуры.

- Некоторым гостям удалось проехать по Крымскому мосту. Безусловно, мост через пролив – грандиозное зрелище, - поделилась председатель.

Планируется, то они посетят Симферопольскую академическую гимназию, а после соберутся на "круглый стол" в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского.