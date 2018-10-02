"Впечатлены изменениями": в Крым прибыли представители украинской диаспоры
В Республику Крым прибыли представители украинской диаспоры из Италии, Германии, Польши, Болгарии, Молдовы, Грузии, Литвы. Они собрались для участия в круглом столе "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом". Об этом рассказала председатель региональной общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина.
Свой визит гости начали с возложения цветов к памятнику писателю Тарасу Шевченко. После этого они побывали на экскурсии в Музее украинской вышивки имени Веры Роик.
Анастасия Гридчина подчеркнула, что иностранные делегаты впечатлены изменениями, которые произошли в Крыму и темпами развития инфраструктуры.
- Некоторым гостям удалось проехать по Крымскому мосту. Безусловно, мост через пролив – грандиозное зрелище, - поделилась председатель.
Планируется, то они посетят Симферопольскую академическую гимназию, а после соберутся на "круглый стол" в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского.