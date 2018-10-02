2018-10-02T13:30:43+03:00
Происшествия

Грозы и шквалистый ветер оставил несколько районов Крыма без света

Сейчас практически все неполадки устранены
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В Крыму 1 и 2 октября наблюдалось экстренное отключение электроэнергии из-за непогоды. Это коснулось нескольких районов и городов полуострова.

Как сообщается на сайте "Крымэнерго", в селе Скворцово Симферопольского района света не было около семи часов из-за повреждения изоляции на опоре.

Также отключения были в Феодосийском, Красногвардейском, Джанкойском районах и в городе Саки.

На данный момент практически все потребители запитаны.

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