В Симферопольском районе детей кормили некачественными продуктами

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-02T15:04:35+03:00

Мясо и рыба были не маркированы, а сосиски третьего сорта

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В поселке Мирный Симферопольского района эксперты Общероссийского народного фронта Крыма обнаружили грубые нарушения в питании в школе и детском саду.

В пресс-службе ОНФ рассказали, что охлажденное мясо, которое поступало в учебное заведение, подвергалось небезопасной заморозке. Также на мясе и рыбе частично отсутствовала маркировка.

Участники инспекции выявили среди продуктов сосиски третьего сорта. Их качество не соответствует требованиям законодательства .

Кроме того, вес порций питания, согласно меню, отличался от фактического при контрольной проверке на 26%.

Зампред совета регионального отделения "Объединения потребителей России" Надежда Анельчик подчеркнула, что зафиксированные в ходе мониторинга нарушения являются грубыми.

- Пищевая продукция, не имеющая маркировки, документов, подтверждающих безопасность не только не может использоваться в питании детей, но и в целом является необоротоспособной на территории РФ, - отметила она.

По всем выявленным нарушениям на месте были составлены акты, которые переданы руководству школы и детского сада.