2018-10-02T15:35:53+03:00
Общество

На Украине пообещали до конца года переоборудовать КПП на границе с Крымом

Сейчас проект проходит экспертизу
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В МВД Украины заявили о том, что уже к концу года могут заработать обновленные КПП "Каланчак" и "Чонгар". На реализацию этого проекта государство направило 105 миллионов гривен.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что в том случае, если все требования будут выполнены, пункты пропуска будут открыты до конца года.

Предусмотрено, что помимо обновленной приграниченой зоны будут построены парковки, штрафплощадки и автовокзал.

Средства были выделены из резервного фонда государства. Сейчас проект готов и проходит процедуру экспертизы.

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