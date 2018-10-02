На Украине пообещали до конца года переоборудовать КПП на границе с Крымом

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-02T15:35:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В МВД Украины заявили о том, что уже к концу года могут заработать обновленные КПП "Каланчак" и "Чонгар". На реализацию этого проекта государство направило 105 миллионов гривен.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что в том случае, если все требования будут выполнены, пункты пропуска будут открыты до конца года.

Предусмотрено, что помимо обновленной приграниченой зоны будут построены парковки, штрафплощадки и автовокзал.

Средства были выделены из резервного фонда государства. Сейчас проект готов и проходит процедуру экспертизы.