Жителям Бахчисарая светит 5 лет тюрьмы за кражу 200 килограммов яблок
По предварительным данным, в преступлении участвовало двое мужчин
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Двум жителям Бахчисарайского района грозит пять лет тюрьмы за кражу 200 килограммов яблок. Такое количество фруктов они пытались вывезти из сада, который находится в одном из сел.
В пресс-службе МВД рассказали, что после допроса водителя автомобиля выяснилось, что он вместе со своим знакомым, который работал в саду охранником, пытался вывезти 200 килограмм яблок.
Фрукты были возвращены владельцу сада.
По данному факту возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.