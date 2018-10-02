2018-10-02T16:19:53+03:00
Происшествия

Жителям Бахчисарая светит 5 лет тюрьмы за кражу 200 килограммов яблок

По предварительным данным, в преступлении участвовало двое мужчин
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Двум жителям Бахчисарайского района грозит пять лет тюрьмы за кражу 200 килограммов яблок. Такое количество фруктов они пытались вывезти из сада, который находится в одном из сел.

В пресс-службе МВД рассказали, что после допроса водителя автомобиля выяснилось, что он вместе со своим знакомым, который работал в саду охранником, пытался вывезти 200 килограмм яблок.

Фрукты были возвращены владельцу сада.

По данному факту возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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